La Salernitana sbanca il “Viviani”: battuto il Sorrento

La Salernitana espugna il “Viviani”, battendo per due reti a zero il Sorrento.

In rete Villa, al tramonto della prima frazione, e Lescano nel recupero della ripresa. I granata salgono al terzo posto, dietro Catania e Benevento.

Difesa solida e un ottimo Lescano

A Potenza la Salernitana ha vinto una gara tosta dal punto di vista agonistico. Tanti falli da una parte e dall’altra e cronometro arrivato oltre il centesimo minuto. Gli uomini di Raffaele hanno dimostrato una grande solidità difensiva, mancata in diverse uscite. Pochissimi i pericoli giunti dalle parti di Donnarumma, quasi inoperoso per tutti e cento i minuti di gioco.

Ottimo l’esordio di Lescano, inaugurato con la prima marcatura granata, ma fatto di tanto altro: un palo, un assist e tante sponde.

Se il trentadue potrà essere l’uomo in più per la rincorsa lo dirà il tempo, ma chi ben comincia…

Il primo tempo

Più Salernitana che Sorrento nella prima frazione.

Il gioco fatica a decollare nel primo quarto d’ora. La Salernitana, però, cresce con il passare dei minuti. La prima vera occasione è per Berra, che fa la voce grossa nell’area rossonera, sollecitando i riflessi di Del Sorbo.

Poco dopo la mezz’ora arriva il primo lampo del Sorrento con una bordata centrale di Ricci dal limite: respinge Donnarumma.

Al 39’, super occasione per Lescano, che coglie il palo. Prove del vantaggio per gli ospiti, che passano all’azione successiva con Villa. Rete da centravanti quella del terzino per l’uno a zero granata.

Il secondo tempo

Avvio di ripresa caratterizzato da molta intensità agonistica, ma da un ritmo molto spezzettato per diversi interventi fallosi.

Al 50’, la Salernitana reclama per un calcio di rigore su Berra, usando la card FVS. Non c’è nulla per il direttore di gara.

La trattenuta, però, sembrava evidente.

Per vedere un’occasione degna di nota si deve attendere l’84’ minuto, quando Lescano si invola da solo davanti a Del Sorno. Tiro troppo centrale per battere l’estremo difensore.

In pieno recupero Lescano chiude i conti, sfruttando un fulmineo schema su calcio di punizione. Sorpresa la difesa del Sorrento.