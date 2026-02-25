Serie C: la Salernitana verso Catania, prove di 3-5-2 per Cosmi

Ieri prima giornata di allenamento per i granata sotto la guida di Serse Cosmi, oggi doppia seduta

Antonio Pagano

È iniziata ieri la preparazione della Salernitana sotto la guida di Serse Cosmi per il big match contro il Catania, in programma domenica 1° marzo alle ore 14:30 allo stadio Arechi di Salerno. Prevista per oggi una doppia seduta di allenamento.

Le ultime dal campo

Nella seduta di ieri, dopo una fase di attivazione e un lavoro aerobico, la squadra ha svolto esercitazioni sul possesso palla, per poi concentrarsi sul lavoro tecnico-tattico. Luca Boncori e Roberto Inglese si sono dedicati ai rispettivi programmi atletici personalizzati. Terapie e lavoro in palestra per Giuseppe Carriero.

Domani, giovedì 26 febbraio, il nuovo allenatore dei granata incontrerà i giornalisti presso la sala stampa dello stadio Arechi. 

Prove di 3-5-2 per Cosmi

Cosmi ripartirà molto probabilmente dal 3-5-2, adatto ad una rosa costruita con questo modulo, e sistema di gioco usato spesso in carriera dallo stesso allenatore umbro.

In difesa potrebbe rientrare Golemic, con Cosmi a Crotone nel 2020/21.  Berra e Arena sembrano, almeno inizialmente, destinati a mantenere il posto. Cabianca sta ritrovando condizione e potrà essere preziosissimo come braccetto sia destro che sinistro. Poco impiegati nelle ultime gare Anastasio e Matino che potranno tornare utili nelle prossime gare.

Il ritorno di Golemic al centro della difesa comporterebbe il ritorno di Capomaggio in mediana accanto a Gyabuaa; con la linea a tre, in attesa del rientro di Carriero, a contendersi una maglia da titolare saranno De Boer e Tascone. Sulle corsie esterne ci sono Longobardi e Villa. Ma l’allenatore proverà a rivitalizzare anche Quirini, finito ai margini; sull’esterno mancino ci sarebbe pure l’opzione Anastasio. Col Catania dovrebbe essere conferma la coppia offensiva LescanoMolina. Se Cosmi volesse puntare su una seconda punta accanto alla prima punta, oltre ad Achik, ci sarebbero anche Ferraris e Antonucci, e non sarebbe da escludere il ritorno di Ferrari, poco usato da Raffaele nelle ultime uscite. Ad inizio marzo, poi, dovrebbe rientrare Inglese.

