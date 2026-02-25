Serie C: la Salernitana verso Catania, prove di 3-5-2 per Cosmi

È iniziata ieri la preparazione della Salernitana sotto la guida di Serse Cosmi per il big match contro il Catania, in programma domenica 1° marzo alle ore 14:30 allo stadio Arechi di Salerno. Prevista per oggi una doppia seduta di allenamento.

Le ultime dal campo

Nella seduta di ieri, dopo una fase di attivazione e un lavoro aerobico, la squadra ha svolto esercitazioni sul possesso palla, per poi concentrarsi sul lavoro tecnico-tattico. Luca Boncori e Roberto Inglese si sono dedicati ai rispettivi programmi atletici personalizzati. Terapie e lavoro in palestra per Giuseppe Carriero.

Domani, giovedì 26 febbraio, il nuovo allenatore dei granata incontrerà i giornalisti presso la sala stampa dello stadio Arechi.

Prove di 3-5-2 per Cosmi

Cosmi ripartirà molto probabilmente dal 3-5-2, adatto ad una rosa costruita con questo modulo, e sistema di gioco usato spesso in carriera dallo stesso allenatore umbro.

In difesa potrebbe rientrare Golemic, con Cosmi a Crotone nel 2020/21. Berra e Arena sembrano, almeno inizialmente, destinati a mantenere il posto. Cabianca sta ritrovando condizione e potrà essere preziosissimo come braccetto sia destro che sinistro. Poco impiegati nelle ultime gare Anastasio e Matino che potranno tornare utili nelle prossime gare.

Il ritorno di Golemic al centro della difesa comporterebbe il ritorno di Capomaggio in mediana accanto a Gyabuaa; con la linea a tre, in attesa del rientro di Carriero, a contendersi una maglia da titolare saranno De Boer e Tascone. Sulle corsie esterne ci sono Longobardi e Villa. Ma l’allenatore proverà a rivitalizzare anche Quirini, finito ai margini; sull’esterno mancino ci sarebbe pure l’opzione Anastasio. Col Catania dovrebbe essere conferma la coppia offensiva Lescano – Molina. Se Cosmi volesse puntare su una seconda punta accanto alla prima punta, oltre ad Achik, ci sarebbero anche Ferraris e Antonucci, e non sarebbe da escludere il ritorno di Ferrari, poco usato da Raffaele nelle ultime uscite. Ad inizio marzo, poi, dovrebbe rientrare Inglese.



