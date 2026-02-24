Salernitana, inizia l’era Cosmi: “contento è poco, sono entusiasta”

È iniziata l’avventura di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana, manca solo il comunicato ufficiale da parte del club. Il nuovo tecnico dei granata è arrivato ieri sera a Salerno, voglioso di tornare ad allenare, e mettersi subito al lavoro per regalare soddisfazioni ai tifosi.

Le prime parole di Cosmi

“Contento è poco – ha detto Cosmi al suo arrivo a Salerno – sono entusiasta. A me non piace parlare nei confronti dei tifosi, a me piace molto di più ottenere dei risultati.

Il neo allenatore della Salernitana dirigerà nelle prossime ore gli allenamenti di preparazione alla difficile gara contro il Catania allo stadio “Arechi” di Salerno, in programma domenica 1° marzo alle ore 14.30.

La carriera

Serse Cosmi, 68 anni, è un allenatore con grande esperienza e carisma. Torna ad allenare dopo 4 anni, l’ultima sua panchina, durata due mesi, è stata con i croati del Rijeka nel 2022. Nella stagione precedente, era sulla panchina del Crotone retrocesso in B.

Dopo le prime esperienze tra Pontevecchio e Arezzo, Cosmi si fece notare esordendo in Serie A sulla panchina del Perugia, la squadra della sua città. In 4 stagioni con Cosmi, gli umbri diventarono una certezza a metà classifica, lanciando tanti giocatori che avrebbero avuto un ruolo da protagonista nelle big della Serie A, come Fabio Grosso e Marco Materazzi. Il Perugia di Cosmi ottenne successi anche in Europa, con l’Intertoto conquistata nel 2003. Da quell’esperienza in avanti, Cosmi ha faticato a trovare continuità. Ora, la chiamata della Salernitana.