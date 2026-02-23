Salernitana: esonerato Raffaele, si avvicina Serse Cosmi

La decisone era nell’aria, ora è arrivata anche ufficialità: la Salernitana ha comunicato attraverso una nota ufficiale di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Giuseppe Raffaele, ed il suo vice Giacomo Ferrari. A loro il ringraziamento per l’impegno e la professionalità mostrati in questi mesi.

Arriva Serse Cosmi

Il Ds Faggiano ha scelto di puntare su Serse Cosmi per la panchina della Salernitana. I due hanno lavorato insieme a Trapani nel 2015 ed adesso il Ds granata ha deciso di affidargli la giuda tecnica della Bersagliera: contratto di sei mesi senza opzione. Accordo raggiunto a breve l’ufficialità.

Tra gli altri nomi che erano circolati oggi c’erano Fabio Caserta, Pasquale Marino, Viali, ex Reggiana, Cosenza e Ascoli, e Pagliuca. Alla fine la scelta è ricaduta su Serse Cosmi.