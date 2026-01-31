Serie C: la Salernitana ospita il Giugliano, le ultime di formazione

La Salernitana, reduce dalla vittoria in trasferta contro il Sorrento, si prepara ad affrontare il fanalino di coda Giugliano; la gara, valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone C, è in programma domani 1° febbraio, allo stadio “Arechi” di Salerno, alle ore 20.30.

Le probabili scelte di Raffaele

Nella seduta di ieri gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno svolto un lavoro aerobico seguito da un focus sulla tattica. Differenziato per Armando Anastasio, Eddy Cabianca e Roberto Inglese. Questa mattina la rifinitura.

L’allenatore granata potrebbe riproporre grossomodo la stessa formazione vista con il Sorrento; l’eventuale conferma di Capomaggio in difesa dipenderà dalle condizioni di Vladimir Golemic. Il difensore croato ha smaltito l’influenza: Raffaele sta pensando se rilanciarlo dal 1′ e ripristinare l’assetto difensivo originario, riportando quindi Capomaggio nel suo ruolo naturale in mediana. In questo scenario, l’argentino prenderebbe il posto di Kees De Boer. L’opzione più probabile resta, però, la conferma della linea difensiva con Capomaggio, Berra e Arena – vista l’assenza probabilissima di Anastasio – in mezzo al campo Carriero, Gyabuaa e De Boer. Sulle fasce pronti Longobardi e Villa; in avanti inamovibile Lescano, è corsa a tre tra Achik, Ferraris e Liguori per affiancarlo.

L’avversario

Il Giugliano, che arriva dal pareggio interno contro la Cavese, è attualmente ultimo in classifica con i suoi 17 punti. Suo il peggior attacco del girone con sole 17 reti realizzate. Nelle ultime tre ha collezionato solo due punti, tre se consideriamo le ultime cinque. Nella partita di andata vinse la Salernitana per 2 a 1.





