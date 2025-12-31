Scontro tra auto e furgone sulla Cilentana: paura e disagi ad Agropoli Nord

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Cilentana. Il sinistro ha avuto luogo sulla corsia sud, a brevissima distanza dallo svincolo di Agropoli Nord.

L’impatto ha coinvolto una Citroën C3 e un furgone. Notevoli i danni riportati da entrambi i veicoli coinvolti; nessuno dei passeggeri avrebbe riportato ferite gravi.

Intervento delle forze dell’ordine e rilievi

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenute le forze dell’ordine per prestare i primi soccorsi e avviare le procedure necessarie.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono state tempestive, ma la violenza dell’urto ha reso necessario un intervento prolungato per liberare la carreggiata dai detriti e dai veicoli incidentati.

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico veicolare. Si sono registrati disagi e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.