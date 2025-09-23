Scontro frontale sulla litoranea di Pontecagnano: due feriti in ospedale in codice rosso. C’è anche una donna di Agropoli

A scontrarsi frontalmente due automobili. A rimanere coinvolti nel sinistro, un uomo di Pontecagnano e una donna di Agropoli

A cura di Redazione Infocilento
Incidente Pontecagnano

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle ore 9:00 sulla Litoranea di Pontecagnano, precisamente in via Lago Trasimeno. Per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate frontalmente.

Due i feriti

A seguito dell’impatto, sono rimasti feriti un 39enne di Pontecagnano Faiano e 35enne di Agropoli. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del Vopi, intervenuti tempestivamente con due ambulanze e un’auto medicalizzata. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Gli interventi

Sul luogo del sinistro sono giunti anche i vigili del fuoco. Le vetture coinvolte hanno riportato danni ingenti, segno della violenza dell’impatto.

Indagini in corso

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare le cause del sinistro. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’evoluzione clinica dei feriti né sulle responsabilità.

TAG:
