Scomparso a Battipaglia: appello per la ricerca di Dario Borriello

Scomparso da Battipaglia il 47enne Dario Borriello. La famiglia lancia un appello dopo il ritrovamento dell'auto a Salerno. Indossa una maglia bianca e pantaloncini beige

A cura di Ernesto Rocco
Dario Borriello

Sono ore di profonda apprensione a Battipaglia per la scomparsa di Dario Borriello, 47 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di ieri. L’allarme è stato lanciato dalla compagna dell’uomo attraverso i social media, con un appello accorato volto a mobilitare la comunità e chiunque possa fornire informazioni utili al suo ritrovamento. La situazione è resa particolarmente delicata dalle condizioni di salute di Borriello, il quale soffre di attacchi ischemici transitori e di amnesie temporanee. Queste patologie potrebbero infatti rendere difficile per l’uomo orientarsi e fare ritorno a casa.

Il Mistero dell’Auto Ritrovata a Salerno

Un elemento che ha accresciuto la preoccupazione è il ritrovamento della sua auto. Il veicolo è stato rinvenuto nella giornata di ieri, abbandonato nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno. Questo dettaglio ha spostato il focus delle ricerche, suggerendo che l’uomo possa essersi diretto verso il capoluogo, sebbene le ragioni di tale spostamento rimangano sconosciute.

Descrizione e Contatti Utili

Al momento della sua scomparsa, Dario Borriello indossava una maglia bianca con una stampa nera e pantaloncini corti di colore beige con tasconi laterali.

La famiglia ha fornito un contatto per chiunque avesse informazioni.

Chiunque avesse visto l’uomo o potesse fornire dettagli utili è invitato a contattare la compagna al numero 333/6689390 oppure a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine, componendo il numero unico di emergenza 112. La collaborazione di tutti è fondamentale per riportare a casa Dario Borriello.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Ospedale Vallo

“Premio Professore Aniello Ferrara”: un riconoscimento internazionale per l’eccellenza scientifica”

Il 27 settembre 2025 a Vallo della Lucania si terrà il Premio…

Chiara Esposito
Chiara Esposito

Grande successo per l’open day della Dirty Dancing di Agropoli

Una serata di festa, energia e musica ha accompagnato l’Open Day della…

Raffaella Giaccio
Raffaella Giaccio
Pizza

I gioielli della pizza italiana: la Guida del Gambero Rosso 2026 svela i migliori d’Italia. Tre sono nel salernitano

Tre pizzerie ottengono il massimo dei voti e c'è anche un premio…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.