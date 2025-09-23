Scomparso a Battipaglia: appello per la ricerca di Dario Borriello

Sono ore di profonda apprensione a Battipaglia per la scomparsa di Dario Borriello, 47 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di ieri. L’allarme è stato lanciato dalla compagna dell’uomo attraverso i social media, con un appello accorato volto a mobilitare la comunità e chiunque possa fornire informazioni utili al suo ritrovamento. La situazione è resa particolarmente delicata dalle condizioni di salute di Borriello, il quale soffre di attacchi ischemici transitori e di amnesie temporanee. Queste patologie potrebbero infatti rendere difficile per l’uomo orientarsi e fare ritorno a casa.

Il Mistero dell’Auto Ritrovata a Salerno

Un elemento che ha accresciuto la preoccupazione è il ritrovamento della sua auto. Il veicolo è stato rinvenuto nella giornata di ieri, abbandonato nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno. Questo dettaglio ha spostato il focus delle ricerche, suggerendo che l’uomo possa essersi diretto verso il capoluogo, sebbene le ragioni di tale spostamento rimangano sconosciute.

Descrizione e Contatti Utili

Al momento della sua scomparsa, Dario Borriello indossava una maglia bianca con una stampa nera e pantaloncini corti di colore beige con tasconi laterali.

La famiglia ha fornito un contatto per chiunque avesse informazioni.

Chiunque avesse visto l’uomo o potesse fornire dettagli utili è invitato a contattare la compagna al numero 333/6689390 oppure a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine, componendo il numero unico di emergenza 112. La collaborazione di tutti è fondamentale per riportare a casa Dario Borriello.