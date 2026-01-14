Scomparsa Veronica Vanda: le telecamere di Chi l’ha visto arrivano a Sapri

Le ricerche di Veronica Vanda, la trentaquattrenne napoletana di cui si sono perse le tracce lo scorso ottobre, arrivano a una svolta mediatica. L’inviato della nota trasmissione di Rai3, “Chi l’ha visto?”, è giunto nel Golfo di Policastro per ricostruire gli ultimi spostamenti della donna e cercare testimonianze utili tra i residenti di Sapri.

La ricostruzione della scomparsa

La vicenda ha inizio a Paola, in provincia di Cosenza, dove Veronica si trovava in vacanza a bordo di un camper. La mattina della scomparsa, la donna era uscita per una semplice passeggiata, ma non aveva più fatto rientro. Inizialmente rintracciata dai carabinieri in evidente stato confusionale, era stata assistita presso l’ospedale locale.

Tuttavia, nel pomeriggio del 3 ottobre, la situazione è precipitata: Veronica è salita su un treno diretto a Sapri. Da quel momento, ogni traccia della trentaquattrenne sembra essere svanita nel nulla.

Le ricerche nel golfo di policastro

L’arrivo della troupe televisiva a Sapri segue l’accorato appello lanciato dalla madre della scomparsa. Nonostante i sopralluoghi effettuati dall’inviato del programma e le verifiche sul territorio, al momento non sono emersi elementi concreti o segnalazioni da parte di chi potrebbe averla incrociata in città o nei pressi dello scalo ferroviario.

Un quadro clinico delicato

La preoccupazione dei familiari è alimentata dalle condizioni di salute della donna. Veronica è una fumatrice accanita e, al momento dell’allontanamento, non aveva con sé il telefono cellulare né, dato ancora più allarmante, i farmaci necessari per la sua terapia quotidiana.

L’appello dei familiari

I parenti di Veronica Vanda chiedono la massima collaborazione ai cittadini di Sapri e dei comuni limitrofi. Chiunque crede di averla vista o sia in possesso di informazioni utili è pregato di mettersi immediatamente in contatto con le autorità competenti o con la redazione di “Chi l’ha visto?”.