Scafati, spari dopo la rissa nel bar: il Questore sospende la licenza per 15 giorni

Chiusura di 15 giorni per un bar del centro di Scafati: il provvedimento del Questore dopo la rissa del 4 gennaio finita a colpi di pistola

Sospensione forzata per un’attività commerciale nel cuore di Scafati. Nella giornata di ieri, 27 febbraio, i Carabinieri della locale Tenenza hanno notificato al titolare di un bar del centro cittadino il provvedimento di chiusura per quindici giorni, emesso dal Questore di Salerno ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Il provvedimento

Il provvedimento scaturisce da una serie di controlli serrati condotti dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. L’episodio chiave risale alla notte del 4 gennaio scorso, quando una violenta rissa tra i clienti del locale degenerò nel sangue: durante il parapiglia, una persona fu colpita da colpi d’arma da fuoco.

Considerata la gravità dell’accaduto e la possibile pericolosità per l’ordine pubblico, i militari hanno avanzato la proposta di sospensione, prontamente accolta dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. Le serrande del bar resteranno dunque abbassate per due settimane, una misura necessaria per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori condotte pregiudizievoli.

