Sassano, XVI edizione della gara podistica “Sette Cappelle”: a trionfare, la ASD DEA di Eboli

Questa mattina a Sassano si è disputata la XVI edizione della gara podistica “Sette Cappelle“ un appuntamento sportivo che coinvolge atleti e società in una grande giornata di sport.

La ASD Donatella Eboli Atletica del patron Gianfranco Taddeo ha partecipato con 13 ragazzi nella competizione giovanile aperta alle categorie esordienti A B C, ragazzi e cadetti, rispettivamente sulla distanza dei mt 200, 600 e 1000 e 2000 mt.Ottimo piazzamenti e un medagliere d’oro. Si parte subito con le gare per gli esordienti B femminili.

I premi

Medaglia d’oro per Mamediarra Ngom nei mt 200 schiacciante la sua prestazione. Sempre sulla stessa distanza, per la categoria esordienti B maschili argento per De Martino Edoardo e bronzo per Gambardella Simone mt 200.Buona prestazione per De Martino Beatrice che conquista la medaglia di bronzo nella gara nei mt 600, cat Esordienti femminili AOro pesantissimo per Di Michele Laura, cat ragazze, nei mt 1000, che taglia il traguardo con un distacco di oltre 70 mt.A finire le categorie cadetti femminili e maschili.

Oro ancora per Biondi Sara nei. Mt 2000 ed oro anche per D’Amato Francesco nei mt 2000 che precede il compagno di squadra Iorio Gabriele che conquista la medaglia d’argento.Prestazioni lodevoli inoltre per Mazza Flora, Magliano Maria Rosaria, Pierro Eva, Coscia Claudia e D’Amato Annachiara, che hanno contribuito ad una vittoria di squadra schiacciante sia per il numero che per le prestazioni.

«Un’altra giornata da incorniciare per la società Ebolitana che dalla pista alla strada continua a far sognare», commentano gli addetti ai lavori.