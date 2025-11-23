Sassano in lutto: Giovanni D’Amato si spegne durante la messa

Inutile l’intervento dei sanitari

A cura di Federica Pistone

Profondo cordoglio a Sassano per la scomparsa di Giovanni D’Amato, 79 anni, venuto a mancare improvvisamente questa mattina mentre partecipava alla messa nella chiesa di San Rocco.

L’uomo, geometra in pensione e figura molto stimata nel paese, è stato colto da un malore fulminante durante la celebrazione. Subito i presenti hanno chiesto aiuto e un’ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i volontari dell’associazione “L’Orchidea” Anpas, che hanno supportato le operazioni di soccorso. La notizia ha scosso l’intera comunità: D’Amato era conosciuto per la sua lunga carriera professionale e per l’impegno costante nelle attività sociali del territorio. In molti lo ricordano come un uomo generoso, disponibile e sempre vicino alle esigenze del paese. Il suo impegno civile e umano lascia un segno profondo nella comunità, che oggi si stringe attorno alla famiglia, in particolare al figlio Antonio, capogruppo di opposizione in consiglio comunale.

