Sapri: una fiaccolata per l’ospedale Immacolata

Partirà da Largo San Francesco e raggiungerà l’ospedale “Immacolata” di Sapri la fiaccolata organizzata giovedì sera, alle ore 20:00, nella città di Sapri, per difendere ancora una volta il presidio ospedaliero del Golfo di Policastro.

Un gesto “simbolico”

Un gesto “simbolico”, come è stato definito dagli organizzatori, per ribadire ancora una volta l’importanza del Punto Nascite e la tutela del diritto alla salute dei cittadini cilentani.

Si tratta in concreto solo di una delle tante iniziative che a partire dallo scorso 5 Marzo, data in cui fu annunciata la paventata chiusura del Punto Nascite dell’ospedale “Immacolata”, hanno preso vita nella cittadina del Golfo di Policastro.

La fiaccolata

La fiaccolata sarà dunque un momento di riflessione e di preghiera al quale prenderà tutta la cittadinanza, affiancata dal Vescovo della Diocedi di Teggiano Policastro Monsignore Antonio De Luca.

Una delle tante azioni intraprese dai cittadini del Golfo di Policastro e del Basso Cilento per far sentire la propria voce in una vicenda che ormai va avanti da diverso tempo.