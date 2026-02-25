Sapri: l’allenatore della Soccer School, Antonino Sparacio, torna in campo

Ha indossato gli scarpini ed è sceso nuovamente in campo Antonino Sparacio, allenatore del Sapri Soccer School, che per anni è sceso nel triangolo di gioco; militando anche in squadre di serie B.

Le parole di Sparacio

“Il calcio è un gioco bello e entusiasmante che ti regala tante emozioni – ha affermato l’allenatore dei pulcini del Sapri Soccer School Antonio Sparacio – Il gioco del calcio ti fa gioire ma anche soffrire e soprattutto è uno sport che ti forma in modo particolare quando sei giovane. Riesci a condividere tanti momenti che poi riporti anche nella vita quotidiana. Mi piace ancora allenarmi e mantenermi in forma e soprattutto essere da sostegno per i giovani. Se poi, come è accaduto quest’anno, ci dovessero essere bisogno della mia presenza in campo non mi tiro indietro.

La cosa più importante però è mettere la nostra esperienza a disposizione dei nostri ragazzi, che crescono e maturano, ed è nostro compito accompagnarli in questo percorso di crescita. Nonostante l’età calciare un pallone è sempre emozionante “, conclude.