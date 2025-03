Sapri, infastidiva i fedeli davanti la Chiesa: 30enne rumeno nei guai

La vicenda è avvenuta la scorsa domenica dinanzi la Chiesa Madre, nella centrale Piazza Plebiscito, a Sapri. Durante l’arrivo dei fedeli, che come ogni domenica sera si apprestavano a partecipare alla Santa Messa, l’uomo ha iniziato ad infastidire tutti i presenti, chiedendo con insistenza l’elemosina.

La ricostruzione

La scena non è sfuggita all’occhio attento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri, guidati dal Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco, che sono subito interventi per interrompere le condotte moleste mese in atto dall’uomo. Al momento del controllo una sorpresa ha atteso i carabinieri: sulla testa dell’uomo, rumeno di 30 anni domiciliato in Calabria, pendeva infatti un mandato di arresto Europeo emesso dalla sua nazione di origine, la Romania, per un furto commesso vari anni fa.

Per tale ragione il cittadino rumeno, denunciato numerose volte anche in Italia per il reato di furto, è stato accompagnato prima negli uffici della Compagnia di Sapri e poi presso il carcere di Vallo della Lucania, a disposizione della Corte d’Appello di Potenza. Il malvivente ora è in attesa di essere estradato in Romania, dove dovrà scontare la pena comminatagli.