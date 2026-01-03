Sapri, fiocco rosa all’Immacolata: Cloe Gabriella è la prima nata del 2026

È rosa il primo fiocco dell’anno del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. La prima nata del 2026 è infatti Cloe Gabriella Tomei: una meravigliosa bambina venuta alla luce allo scoccare della mezzanotte, più precisamente alle 00:07 del 3 Gennaio.

Una luce che ha illuminato l’intero reparto

È di Cloe Gabriella, dal peso di 3,480 kg e lunga 49 centimetri, il primo vagito che è risuonato nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Una gioia per i genitori, una coppia residente a San Nicola di Centola, che hanno scelto l’Immacolata di Sapri per mettere al mondo la loro terza figlia. La bimba venuta alla luce con un parto naturale, ha illuminato l’intero ospedale, portando la prima gioia tra l’equipe del reparto.

Un eccellente lavoro di squadra

Un ottimo lavoro di squadra che come sempre ha coinvolto tutte le figure professionali presenti nel reparto di Ostetricia e Ginecologia che, neanche a dirlo, accompagnano le future mamme nel lungo percorso della gravidanza. Ancora una volta il reparto si conferma un fiore all’occhiello della struttura ospedaliera del Golfo di Policastro grazie alle molteplici attività che il personale medico e infermieristico mette in campo per le gestenti durante tutto l’anno.