“Sapori in tavola”, insalata di Carciofi di Pertosa: la ricetta per gustarli crudi

Ci sono piatti che nascono da una ricetta precisa e altri che invece nascono semplicemente dalla qualità della materia prima. I carciofi di Pertosa a insalata fanno parte della seconda categoria.

Perché qui non servono tecniche complicate o lunghe preparazioni. Serve una cosa sola: carciofi freschissimi.

L’elogio della semplicità

Ed è proprio questo il bello. Un piatto semplice, veloce, che spesso viene sottovalutato, ma che riesce a raccontare perfettamente quanto i carciofi siano straordinari anche crudi.

Oltre a essere buoni, infatti, i carciofi fanno bene. Sono ricchi di fibre, hanno proprietà depurative e, consumati crudi, conservano tutta la loro freschezza, la croccantezza e le caratteristiche nutrizionali. Questa è una preparazione che sa di primavera, di olio buono e di ingredienti trattati il meno possibile.

La Ricetta: Ingredienti per 4 persone

4 carciofi di Pertosa freschissimi

freschissimi 2 limoni biologici

biologici Olio extravergine di oliva cilentano Q.B.

Q.B. Sale e Pepe Q.B.

Q.B. Prezzemolo fresco Q.B.

Q.B. Parmigiano Reggiano in scaglie

Procedimento: come preparare l’insalata perfetta

La pulizia: La prima cosa fondamentale è la pulizia dei carciofi. Elimina le foglie più dure fino ad arrivare al cuore, poi pulisci bene anche il gambo. Quello che dovresti buttare lo puoi lavare, essiccare e conservarlo per ottime tisane. Il taglio: A questo punto taglia i carciofi a fettine molto sottili. Man mano che li tagli, immergili subito in una ciotola con acqua e limone. Questo passaggio è importante perché evita che anneriscano e li mantiene belli chiari e croccanti. In alternativa si potrebbe usare anche acqua e farina o acqua e prezzemolo, ma il limone dà una garanzia in più. L’emulsione: Nel frattempo prepara il condimento. In un contenitore di terracotta versa un generoso giro di olio extravergine di oliva cilentano, aggiungi il succo di un limone spremuto e filtrato, sale e pepe. Emulsiona bene tutto fino a ottenere una cremina leggera. Il tocco finale: Scola i carciofi, asciugali con attenzione e aggiungili nel condimento. Mescola bene, così che ogni fetta si insaporisca in modo uniforme. Chiudi con abbondante prezzemolo fresco tritato. Impiatta e completa con scaglie di Parmigiano Reggiano.

Il segreto è nel rispetto del prodotto

Un piatto fresco, elegante nella sua semplicità e incredibilmente saporito. Perché a volte la cucina migliore è proprio questa: pochi ingredienti, trattati bene, senza coprire nulla. E i carciofi di Pertosa, quando sono davvero freschi, non hanno bisogno di molto altro.