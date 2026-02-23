Sanza, si accende lo scontro sull’acqua. Esposito: «Non firmerò mai per la Consac»

Si fa sempre più acceso il dibattito sulla gestione dell’acqua a Sanza. L’ultimo consiglio comunale all’unanimità ha detto “no” all’esternaliazzazione dell’acqua. Per il sindaco Vittorio Esposito il comune «ha tutte le caratteristiche per gestire l’acqua autonomamente».

Le parole del primo cittadino

Poi l’affondo: «Il sottoscritto non fornirà mai un provvedimento per dare l’acqua alla Consac che è un carrozzone politico. Poi verrà il Prefetto, mi manderanno a casa, ma io mi candiderò di nuovo e vincerò di nuovo come faccio da quarant’anni».

Il sindaco evidenzia anche la poca chiarezza rispetto alla possibilità che un privato gestisca il servizio in paese: «non c’è un programma, non si è mai visto, sappiamo solo che le bollette aumenteranno di quattro volte». E conclude: «A Sanza la Consac ha una sola utenza e quest’anno l’acqua è mancata per tre mesi».