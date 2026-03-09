Attualità

Sanza, l’Albero di Falcone mette radici: un simbolo di legalità che unisce scuola e territorio

Il Comune e le scuole di Sanza aderiscono al progetto dei Carabinieri Forestali: piantato l’Albero di Falcone nella Villa Comunale come simbolo di lotta alla mafia.

Ernesto Rocco
Albero Falcone Sanza

Sanza si tinge di verde e di memoria. Nella giornata odierna, la comunità locale ha celebrato un momento di profonda riflessione civile con la cerimonia di messa a dimora dell’Albero di Falcone. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione attiva del Comune e delle istituzioni scolastiche, si inserisce nel prestigioso progetto nazionale promosso dai Carabinieri Forestali, nato per coniugare la tutela dell’ambiente con la diffusione della cultura della legalità.

L’evento non è stato solo un atto simbolico legato all’ecologia, ma ha assunto una connotazione etica fondamentale: creare una rete di sensibilizzazione che parta dai banchi di scuola per arrivare al cuore della cittadinanza.

La forza del simbolo nella Villa Comunale

La cerimonia si è svolta nella cornice della Villa comunale di piazza San Francesco, alla presenza degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Dietro le foglie di questo giovane albero, destinato a crescere e a svettare nel tempo, si cela un messaggio potente: la bellezza della natura che si fonde con l’impegno civile.

L’albero rappresenta la memoria viva del sacrificio di Giovanni Falcone e di tutti i servitori dello Stato che hanno perso la vita nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata. È un monito visibile e quotidiano per chiunque attraversi la piazza, un invito a non abbassare mai la guardia nella difesa dei valori democratici.

Una rete nazionale per l’educazione civile

L’esemplare piantato a Sanza non è un albero comune: fa parte di una mappatura nazionale che unisce idealmente l’intero Paese sotto un unico vessillo educativo. Ogni pianta distribuita dai Carabinieri Forestali è infatti dotata di una specifica identificazione che ne permette il monitoraggio costante.

Il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, ha voluto rimarcare l’importanza di questa connessione geografica e valoriale: “Una pianta ancora piccola e fragile, numerata e geo-localizzabile, che, nonostante la lontananza di provenienza e la diversità di territorio e di clima, unisce tutta l’Italia in questo impegno educativo comune”.

Il ruolo delle nuove generazioni: custodi di libertà

Il cuore della manifestazione è stato il coinvolgimento dei giovani. Sono loro, infatti, i destinatari e, al tempo stesso, i protagonisti di questa iniziativa. La crescita dell’albero è stata affidata alla cura degli studenti, metafora di una coscienza civile che va alimentata giorno dopo giorno per poter dare frutti solidi in futuro.

Nelle parole del primo cittadino emerge chiaramente il mandato conferito ai ragazzi della comunità: “I custodi sono i nostri ragazzi, coloro che dovranno garantire nel tempo la sua crescita così come garantiranno l’integrità della nostra comunità a tutela della libertà e della legalità”. Con questo gesto, Sanza ribadisce il proprio “no” alle mafie, piantando semi di responsabilità che germoglieranno attraverso l’istruzione e l’esempio.

