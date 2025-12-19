Sant’Angelo a Fasanella, domani l’incontro “Sicurezza e Legalità” per tutelare gli anziani

Domani, 20 dicembre, a Sant’Angelo a Fasanella si terrà un incontro pubblico sul tema della sicurezza per contrastare truffe e raggiri.

L’ importante appuntamento, dedicato alla prevenzione e alla legalità, prenderà il via alle ore 10:30 presso l’Aula Consiliare del Comune.

Il programma dell’iniziativa

“Sicurezza e Legalità: Truffe e Raggiri alle Persone Anziane”, questo il titolo completo dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra le amministrazioni comunali di Sant’Angelo a Fasanella, Ottati e Corleto Monforte e le forze dell’ordine.

Ad intervenire, infatti, saranno anche i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri che illustreranno ai presenti gli strumenti necessari per riconoscere e difendersi dai tentativi di truffa, un fenomeno, purtroppo, diffuso e attuale.

L’evento vedrà la partecipazione attiva dei rappresentanti del territorio, a testimonianza di una sinergia intercomunale volta alla tutela della pubblica sicurezza; interverranno Bruno Tierno, Sindaco del Comune di Sant’Angelo a Fasanella; Elio Guadagno, Sindaco del Comune di Ottati e Filippo Ferraro, Sindaco del Comune di Corleto Monforte.

L’obiettivo non è solo quello informare, ma anche quello di creare una rete di vicinanza attorno alla popolazione anziana.

Tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare.