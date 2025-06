Sant’Angelo a Fasanella: al via la bonifica dell’ex discarica, un passo cruciale per il Comune

È scattato questa mattina, giovedì 12 giugno, l’intervento di messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di Varco del Caprio, nel comune di Sant’Angelo a Fasanella.

I lavori, resi possibili da un finanziamento di oltre 950mila euro nell’ambito del PNRR, rappresentano un passo fondamentale per la riqualificazione ambientale del territorio. L’area di Varco del Caprio ha operato come discarica per rifiuti urbani indifferenziati per circa tredici anni.

La storia della discarica

Aperta a seguito del terremoto del 1980, servì a smaltire non solo i rifiuti prodotti all’interno del comune, ma anche quelli provenienti dalla vecchia discarica di Pietrosa. La sua attività è cessata nel 1993, ma da allora il sito è rimasto in uno stato di abbandono, senza alcun intervento di messa in sicurezza o bonifica.

L’obiettivo

L’avvio di questi lavori segna la fine di un lungo periodo di inerzia. Le autorità locali hanno assicurato un monitoraggio costante dell’esecuzione delle opere, con l’obiettivo di scongiurare qualsiasi ritardo nella bonifica e garantire la piena riuscita dell’intervento.