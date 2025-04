Santa Maria gelato dal Victoria Marra in casa: giallorossi sconfitti di misura

Sconfitta casalinga per la Polisportiva Santa Maria che perde 0-1 contro il Victoria Marra. Decide un gol nella ripresa di Reda che gela il “Carrano”.

La gara

Si accende subito la Polisportiva con un’iniziativa personale di Navarrete che non trova però la porta. L’aggressione offensiva dei giallorossi porta al tiro Strianese, mira alta e rimessa dal fondo. Ci prova anche Ribeiro al 10’ con uno spunto personale, il suo tiro non impensierisce Solombrino. Proteste poco dopo la mezz’ora per un intervento nell’area di rigore del Victoriq Marra, ma l’arbitro lascia correre. Break ospite al 38’ con Giamminelli che recupera palla a centrocampo, poi calcia dal limite e il suo tentativo è parato da Volzone.

Ancora formazione ospite insidiosa nel finale del primo tempo con Casillo, il suo tocco aereo termina fuori. Riparte forte la squadra cilentana con Romanelli che in mischia, su corner, non trova la porta. Al 5’ Giamminelli prova a sorprendere senza successo Volzone su punizione. De Felice prova a mescolare le carte inserendo Salzano e De Cono. A rendersi nuovamente pericoloso è però Navarrete che al 17’ riceve al limite e calcia di collo esterno fuori.

Fase centrale della ripresa senza particolari sussulti: il Santa Maria ha il possesso palla, ma non riesce a pungere la difesa ospite. La gara si sblocca al 35’ a favore degli ospiti: Reda colpisce indisturbato di testa e supera Volzone. Nel finale, oltre a tanto nervosismo, non succede praticamente più nulla e la gara scivola via con il successo della formazione ospite.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-3): Volzone; Lembo, Bisceglia, Romanelli (27’ st Liguoro); Strianese (10’ st De Cono), Santoro, D’Auria (38’ st Ventura), Cornei; Navarrete (31’ st Formisano), Maiese, Ribeiro (10’ st Salzano). A disp.: Lettieri, Siciliano, Di Mauro, Chkour. All.: De Felice.

Victoria Marra (4-2-3-1): Solombrino; Caruso, Sannia, Petrazzuolo, Marzuillo; Visconti, Iannuzzi; Lopes, Casillo (30’ st Balzano), Giamminelli (24’ st Gagliardi), Orlando (13’ st Reda). A disp.: Di Sarno, Varone, Collaro, Mastrocinque, Pepe, Bassano. All.: Nocera.

Arbitro: Andrea Malagnino Castelfranco Veneto (Storelli-Palma)

Marcatori: 35’ st Reda (VM)

Espulsi: –

Ammoniti: Petrazzuolo (VM), Strianese (SM), Santoro (SM), Giamminelli (VM), Liguoro (SM), Caruso (VM).

Note: angoli 5-4. Recupero: 1’ pt e 6’ st.