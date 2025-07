Santa Maria, ecco un altro ritorno: Francesco Di Pasquale è giallorosso

Un altro gradito ritorno in casa Polisportiva Santa Maria Cilento. Francesco Di Pasquale, esterno classe 2003, è un nuovo giocatore giallorosso che si aggiunge alla rosa a disposizione di mister Nicoletti per il prossimo campionato d’Eccellenza. Di Pasquale, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Juve Stabia ed ha avuto esperienze con club come Brindisi, Scafatese e Agropoli nell’ultima stagione sportiva.

Il classe 2003 ha già indossato la maglia della Polisportiva Santa Maria in passato e al momento della firma non ha nascosto il suo entusiasmo: “Sono davvero contento di poter tornare in questa splendida società. Dalla prima precedente esperienza ho acquisito sicuramente maggior consapevolezza ed esperienza. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione con una squadra affiatata, mettendomi a disposizione del mister”.