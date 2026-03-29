Attualità

Sanità, la Campania torna autonoma: quali prospettive per la Provincia di Salerno e l’Area Sud?

L'uscita della Campania dal Piano di rientro sanitario apre nuove speranze per l'area sud di Salerno: sperano i presidi cilentani

Ernesto Rocco
Ospedale Agropoli

L’uscita della Regione Campania dal Piano di rientro sanitario (leggi qui) non è solo una vittoria contabile o un traguardo amministrativo per Palazzo Santa Lucia; è, potenzialmente, la chiave di volta per i territori periferici che negli anni hanno pagato il prezzo più alto dei tagli e dei blocchi del turnover. Per la provincia di Salerno, e in particolare per l’area sud, questo passaggio segna l’inizio di una sfida decisiva: tradurre l’autonomia gestionale in servizi efficienti per i cittadini.

Lo sblocco delle assunzioni per gli ospedali di frontiera

Il limite principale imposto dal Piano di rientro è stato per anni il blocco o la forte limitazione delle assunzioni. Una morsa che ha soffocato i presidi ospedalieri di Roccadaspide, Polla e Sapri. In queste strutture, la carenza di personale medico e paramedico ha costretto i reparti a turni massacranti, portando in alcuni casi alla sospensione temporanea di servizi essenziali.

Con il ritorno alla gestione ordinaria, la Regione ha ora il potere di programmare piani di assunzione mirati. L’obiettivo è garantire la stabilità organica necessaria affinché questi ospedali, fondamentali per la copertura di un territorio vasto e geograficamente complesso, non debbano più operare in costante stato di emergenza.

Emergenza Urgenza: il caso Vallo della Lucania e l’incognita Agropoli

La crisi del sistema dell’emergenza trova il suo emblema anche nel Pronto Soccorso di Vallo della Lucania, da tempo al collasso a causa di un sovraffollamento che riflette la debolezza della rete circostante. L’uscita dal Piano di rientro permette finalmente di investire nel rafforzamento dei flussi di emergenza-urgenza, decongestionando i centri principali attraverso una migliore distribuzione delle risorse.

Resta poi aperta la ferita di Agropoli. La città e l’intero comprensorio sperano da anni nella riapertura integrale del proprio ospedale. Se finora i vincoli del piano di rientro venivano citati come ostacolo insormontabile per la rifunzionalizzazione del presidio, oggi quel paravento burocratico cade. La nuova libertà di manovra della Regione dovrà ora misurarsi con la volontà politica di investire sul territorio cilentano.

Medicina territoriale: la sfida del post-commissariamento

Come sottolineato dal Presidente Roberto Fico, l’autonomia deve servire a potenziare la rete della medicina territoriale. Per l’area sud della provincia di Salerno, questo significa investire in Case della Salute e presidi di prossimità che possano filtrare gli accessi ospedalieri.

L’obiettivo è ambizioso: passare da una sanità che “taglia per sopravvivere” a una sanità che “investe per curare”. La fine del Piano di rientro è il nastro di partenza; ora spetta alla programmazione regionale dimostrare che il Sud della Campania non è più una periferia dimenticata, ma parte integrante di un sistema assistenziale equo e funzionale.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.