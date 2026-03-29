Sanità, la Campania torna autonoma: quali prospettive per la Provincia di Salerno e l’Area Sud?

L’uscita della Regione Campania dal Piano di rientro sanitario (leggi qui) non è solo una vittoria contabile o un traguardo amministrativo per Palazzo Santa Lucia; è, potenzialmente, la chiave di volta per i territori periferici che negli anni hanno pagato il prezzo più alto dei tagli e dei blocchi del turnover. Per la provincia di Salerno, e in particolare per l’area sud, questo passaggio segna l’inizio di una sfida decisiva: tradurre l’autonomia gestionale in servizi efficienti per i cittadini.

Lo sblocco delle assunzioni per gli ospedali di frontiera

Il limite principale imposto dal Piano di rientro è stato per anni il blocco o la forte limitazione delle assunzioni. Una morsa che ha soffocato i presidi ospedalieri di Roccadaspide, Polla e Sapri. In queste strutture, la carenza di personale medico e paramedico ha costretto i reparti a turni massacranti, portando in alcuni casi alla sospensione temporanea di servizi essenziali.

Con il ritorno alla gestione ordinaria, la Regione ha ora il potere di programmare piani di assunzione mirati. L’obiettivo è garantire la stabilità organica necessaria affinché questi ospedali, fondamentali per la copertura di un territorio vasto e geograficamente complesso, non debbano più operare in costante stato di emergenza.

Emergenza Urgenza: il caso Vallo della Lucania e l’incognita Agropoli

La crisi del sistema dell’emergenza trova il suo emblema anche nel Pronto Soccorso di Vallo della Lucania, da tempo al collasso a causa di un sovraffollamento che riflette la debolezza della rete circostante. L’uscita dal Piano di rientro permette finalmente di investire nel rafforzamento dei flussi di emergenza-urgenza, decongestionando i centri principali attraverso una migliore distribuzione delle risorse.

Resta poi aperta la ferita di Agropoli. La città e l’intero comprensorio sperano da anni nella riapertura integrale del proprio ospedale. Se finora i vincoli del piano di rientro venivano citati come ostacolo insormontabile per la rifunzionalizzazione del presidio, oggi quel paravento burocratico cade. La nuova libertà di manovra della Regione dovrà ora misurarsi con la volontà politica di investire sul territorio cilentano.

Medicina territoriale: la sfida del post-commissariamento

Come sottolineato dal Presidente Roberto Fico, l’autonomia deve servire a potenziare la rete della medicina territoriale. Per l’area sud della provincia di Salerno, questo significa investire in Case della Salute e presidi di prossimità che possano filtrare gli accessi ospedalieri.

L’obiettivo è ambizioso: passare da una sanità che “taglia per sopravvivere” a una sanità che “investe per curare”. La fine del Piano di rientro è il nastro di partenza; ora spetta alla programmazione regionale dimostrare che il Sud della Campania non è più una periferia dimenticata, ma parte integrante di un sistema assistenziale equo e funzionale.