Sanità Eboli: eventuale riapertura dei reparti di Chirurgia e Urologia

Sanità: “Eventuale ipotesi” di ripristino riapertura dei reparti accorpati Chirurgia e Urologia. La dottoressa Voza convoca le Organizzazioni Sindacali per Lunedì 17 aprile.

E dalla Uil Fpl Eboli arriva pieno sostegno e collaborazione “affinchè si torni alla normalità”.

Arrivata la nota a firma di Vito Sparano della Uil Fpl Eboli relativa alla “eventuale ipotesi” di ripristino riapertura dei reparti accorpati Chirurgia e Urologia.

Una decisione che ha fatto molto discutere e che ha bisogno di una soluzione concreta

“Come è noto, dopo tanta insistenza e denunce di questa organizzazione sindacale, la Dottoressa Voza dirigente sanitaria del DEA, convoca per lunedi 17 Aprile 2023 ore 11,30 nella sala riunioni del p.o. di Eboli le OO.S.S. per discutere di un “eventuale ipotesi” di ripristino riapertura dei reparti accorpati Chirurgia e Urologia”, dice Vito Sparano.

“Prendiamo atto della buona volontà (ancora poca), e faremo la nostra parte collaborando attivamente affinchè torni alla “normalità”, almeno per questi due importanti servizi per il cittadino, soprattutto per dare una assistenza degna di una sanità pubblica migliore, in più dare serenità al personale alla sbando ormai da mesi, con trasferimenti ad orologeria e non solo, ricordando come già ribadito in altre note”.

Eppure i chirurghi in servizio restano sempre tre con turni massacranti di lavoro, mentre gli urologi sono due più uno part-time.

“Staremo ad ascoltare cosa ci vorrà proporre, auguriamoci che abbia delle soluzioni e non resti una semplice “chiaccherata”, invitiamo già da subito la responsabile sanitaria, che dovrebbe attivarsi in maniera pressante presso l’Asl Salerno, al fine di far funzionare al meglio il DEA, oltretutto il ruolo che ricopre gli compete anche se in qualità di facente funzioni, in attesa del “famoso” Concorso da Direttore Sanitario”.

Le conclusioni

“Fiduciosi che l’eventuale ipotesi di ripristino sia definitivo, anche se sul tavolo di confronto restano ancora molte altre questioni importantissime da chiarire e risolvere ancora prive di risposte, la UIL FPL si rende propositiva in maniera costruttiva, come sempre incalzerà i Dirigenti Aziendali e Politici ed informerà in maniera chiara e netta i Lavoratori, e l’opinione pubblica, perché la Salute è il primo dovere della Vita!”