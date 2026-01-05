Sanità d’eccellenza nel Cilento: Roccadaspide celebra il successo delle Botteghe di Comunità

L’amministrazione comunale di Roccadaspide ha deciso di rendere omaggio ai risultati ottenuti nel campo della sanità territoriale, promuovendo un evento ufficiale di riconoscimento per l’impegno profuso dall’Asl Salerno. Al centro della celebrazione figura l’Ingegnere Gennaro Sosto, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, a cui la Giunta ha voluto tributare un ringraziamento formale per il potenziamento dei servizi sanitari nel comprensorio.

La Giunta, su proposta del Vicesindaco Girolamo Auricchio ha infatti approvato l’organizzazione di un evento per assegnare un riconoscimento al vertice dell’azienda ed evidenziare i successi della Strategia dell’Area Interna “Cilento Interno”.

Il modello vincente delle Botteghe di Comunità

La motivazione sta nell’intuizione avuta dal Direttore Sosto: la creazione delle cosiddette “Botteghe di Comunità”. Questo modello organizzativo ha permesso di integrare diversi interventi, come l’attivazione dell’infermiere di famiglia e di comunità e la riorganizzazione dell’assistenza primaria, con le nuove opportunità di finanziamento offerte dal PNRR.

Queste strutture sono state progettate per rispondere concretamente alla necessità di garantire servizi socio-sanitari di prossimità in aree spesso svantaggiate dal punto di vista geografico, ricevendo ampi consensi non solo a livello locale ma anche su scala nazionale.

Un evento per consolidare la rete istituzionale

L’iniziativa approvata dal Comune non ha solo una valenza celebrativa, ma punta a rafforzare la “rete amministrativa” tra enti locali e autorità sanitaria. L’Amministrazione ha sottolineato come la cura dei rapporti istituzionali sia uno strumento vitale per lo sviluppo sociale e per mantenere alto il prestigio dell’Ente nel contesto territoriale.