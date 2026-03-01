Sangue nel cuore di Salerno: diciassettenne accoltellato durante la movida

Salerno si risveglia registrando l’ennesimo episodio di violenza che vede come protagonisti, ancora una volta, dei giovanissimi. È successo la sera scorsa.

L’aggressione nei luoghi della movida

Il fatto di sangue si è consumato intorno alla mezzanotte di ieri in via Conforti, a breve distanza dalle note “scalette” che collegano il centro urbano all’istituto scolastico “Regina Margherita”. In un’area abitualmente frequentata da centinaia di ragazzi, quella che doveva essere una normale serata del fine settimana è degenerata in pochi istanti. La vittima è un ragazzo salernitano di soli 17 anni, raggiunto da un colpo all’addome che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

La dinamica e le indagini dei carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, l’accoltellamento sarebbe l’apice di uno scontro nato per futili motivi tra gruppi di adolescenti. Una parola di troppo o uno sguardo mal interpretato avrebbero innescato una reazione culminata nell’estrazione dell’arma bianca. Sull’episodio sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e a identificare i responsabili attraverso le testimonianze dei presenti e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Una violenza giovanile senza tregua

L’episodio di via Conforti non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in una scia di eventi che delinea un quadro allarmante per la sicurezza urbana.

In zona orientale, anche questa notte, c’è stata una rissa (dinamica in via di accertamento) tra due distinti gruppi di giovani. Un ragazzo è rimasto ferito.