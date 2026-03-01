Cronaca

Sangue nel cuore di Salerno: diciassettenne accoltellato durante la movida

Sangue nel centro di Salerno: un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato durante la movida in via Conforti. Indagano i carabinieri sulla violenta aggressione

Redazione Infocilento

Salerno si risveglia registrando l’ennesimo episodio di violenza che vede come protagonisti, ancora una volta, dei giovanissimi. È successo la sera scorsa.

L’aggressione nei luoghi della movida

Il fatto di sangue si è consumato intorno alla mezzanotte di ieri in via Conforti, a breve distanza dalle note “scalette” che collegano il centro urbano all’istituto scolastico “Regina Margherita”. In un’area abitualmente frequentata da centinaia di ragazzi, quella che doveva essere una normale serata del fine settimana è degenerata in pochi istanti. La vittima è un ragazzo salernitano di soli 17 anni, raggiunto da un colpo all’addome che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

La dinamica e le indagini dei carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, l’accoltellamento sarebbe l’apice di uno scontro nato per futili motivi tra gruppi di adolescenti. Una parola di troppo o uno sguardo mal interpretato avrebbero innescato una reazione culminata nell’estrazione dell’arma bianca. Sull’episodio sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e a identificare i responsabili attraverso le testimonianze dei presenti e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Leggi anche:

“All’origine della pretesa cristiana” di Luigi Giussani: la presentazione a Salerno

Una violenza giovanile senza tregua

L’episodio di via Conforti non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in una scia di eventi che delinea un quadro allarmante per la sicurezza urbana.

In zona orientale, anche questa notte, c’è stata una rissa (dinamica in via di accertamento) tra due distinti gruppi di giovani. Un ragazzo è rimasto ferito.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Sala Consilina: nasce il giornalino della Scuola Media “Giovanni Camera”

Le studentesse e gli studenti partecipano attivamente alla raccolta delle notizie, alla scrittura degli articoli e alla realizzazione dei contenuti

Lavoro straniero: un pilastro da 1,3 milioni di assunzioni nel 2025. I dati del report Cgia

Il report Cgia conferma il ruolo cruciale dei lavoratori stranieri in Italia: quasi una assunzione su quattro nel 2025 riguarderà immigrati. Analisi dei dati tra Salerno e le altre province

Tragedia lungo l’A2 del Mediterraneo, scontro tra due auto: muore 28enne

Una Fiat Panda ha urtato il guardrail dopo un impatto con una Citroën C3. Muore 28enne ebolitano

Prignano Cilento

Smaltimento teli per la raccolta olive: giornata straordinaria a Prignano Cilento

Comune e Nappi Sud organizzano una giornata di raccolta dei teli per olive il 6 marzo in Piazza Plebiscito. Scopri gli orari e come prenotare il conferimento.

Scuola

Dispersione scolastica, il modello Salerno vince la sfida: il tasso scende al 6,9%, battuti gli obiettivi Pnrr

Salerno eccellenza nel contrasto all'abbandono scolastico: nel 2025 la dispersione crolla al 6,9%. Recuperati 1.700 studenti grazie ad Agenda Sud e monitoraggi mirati

Almanacco del 1 marzo: la storia tra Adua, le Frecce Tricolori e Lucio Dalla

Scopri gli eventi principali del 1 marzo. Dalla nascita di Chopin alla scomparsa di Lucio Dalla, fino alla fondazione della Samsung e delle Frecce Tricolori

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 1° marzo: inizio mese turbolento per gli amici dei Gemelli. Giornata intensa per la Vergine

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Polisportiva Basket Agropoli: coach Di Concilio presenta il match contro Mugnano

“Sappiamo che sarà una gara difficile,” ha dichiarato il tecnico, “ma come sempre cercheremo di dare il massimo"

“Chiedilo al nutrizionista”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato l’uso sempre più frequente dei farmaci per dimagrire

Sanremo Groove

“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Quinta puntata

Sanremo Groove vi aspetta tutte le sere fino a sabato 28 febbraio, dalle 19.00 sul canale 79 del DTT e in diretta su Facebook

Capaccio Paestum, l’istituto d’istruzione superiore “Piranesi” al Wine Fest 2026

L'evento si terrà dal 1° al 3 marzo

Festival di Sanremo: a InfoCilento la cilentana Adriana Ruocco a 30 anni dalla partecipazione

Adriana Ruocco partecipò al Festival di Sanremo con il brano “Sarò bellissima” dove si classificò seconda nella sezione “Nuove Proposte