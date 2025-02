San Mauro Cilento: nuovi ingressi in Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia continua la sua crescita nel salernitano. Ieri, presso l’Aula Consiliare di San Mauro Cilento, si è svolto un incontro, durante il quale sono stati ufficializzati i nuovi ingressi nel partito di Giorgia Meloni di quattro consiglieri comunali: il Vicesindaco Domingo Esposito, l’assessore Angelo di Maria, e i consiglieri comunali Luigi Orlando e Francesco Volpe.

Un momento politico

Un momento che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo del partito, che sta guadagnando sempre più consenso e radicamento nel territorio provinciale.

“Questo è un passo importante non solo per San Mauro Cilento, ma per tutta la provincia di Salerno. L’ingresso di questi quattro consiglieri rafforza la nostra presenza locale e testimonia l’impegno di Fratelli d’Italia per le comunità del nostro territorio,” ha dichiarato il presidente provinciale di fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore. Un lavoro coordinato dal neo consigliere provinciale Modesto del Mastro e dirigente di zona del partito in sinergia con il presidente provinciale Fabbricatore.

L’incontro, moderato dal dirigente Alessio Mazzaro, ha visto anche la anche del Vicepresidente provinciale Luigi Napoli, il responsabile degli enti locali Italo Cirielli, il consigliere regionale On. Nunzio Carpentieri, e il commissario regionale del partito Sen. Antonio Iannone, che hanno tutti confermato il proprio impegno nel sostenere la crescita e lo sviluppo della comunità politica su tutto il territorio provinciale e regionale.

“Siamo sempre più uniti e forti,” ha continuato il presidente. “Insieme, grazie al supporto dei nostri rappresentanti istituzionali, come il Viceministro On. Edmondo Cirielli, il Sen. Antonio Iannone, l’On. Imma Vietri e l’On. Alberico Gambino, continueremo a lavorare per restituire la nostra provincia e la nostra regione ai cittadini e ai territori, mettendo al centro le loro necessità e priorità.”

Fratelli d’Italia dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento solido e in crescita per i cittadini di San Mauro Cilento e della provincia di Salerno, con un forte impegno per la difesa dei valori locali e nazionali