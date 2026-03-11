San Mauro Cilento: 1,2 mln di euro per la rigenerazione urbana tra Casal Soprano e Casal Sottano

Importante passo in avanti per il miglioramento della viabilità e della sicurezza del territorio a San Mauro Cilento. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Carlo Pisacane, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di rigenerazione urbana attraverso l’adeguamento e la riqualificazione del collegamento tra i centri abitati di Casal Soprano e Casal Sottano”, per un importo complessivo pari a 1.274.000 euro.

Gli interventi

L’intervento rientra nel programma di riqualificazione infrastrutturale promosso dalla Giunta Comunale con l’obiettivo di migliorare i collegamenti interni e garantire maggiore sicurezza lungo alcune arterie particolarmente utilizzate dai residenti. Il progetto prevede una serie di opere che interesseranno diverse zone del territorio comunale, tra cui via Pasquale Di Gregorio e la strada Ratto – Vallongella, tratti che necessitano di interventi di sistemazione e messa in sicurezza. In particolare, sono programmati lavori di adeguamento della sede stradale e opere strutturali finalizzate a rendere più stabile e sicuro l’area di riferimento.

Il progetto

Tra gli interventi più rilevanti è prevista anche la realizzazione di nuovi muri di contenimento, indispensabili per consolidare alcuni punti critici della viabilità e prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, particolarmente frequenti nelle aree collinari.

L’opera si inserisce in un più ampio piano di rigenerazione urbana che punta non solo alla manutenzione delle infrastrutture esistenti, ma anche al miglioramento complessivo della qualità della vita nei centri abitati, favorendo collegamenti più efficienti tra le diverse frazioni del Comune.