Salerno, truffa del “finto Carabiniere”: 4 denunciati grazie alla segnalazione di una banca

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Salerno, con personale dell’U.P.G.S.P. ha denunciato a piede libero quattro persone per truffa in concorso.

L’operazione

L’operazione è scattata grazie alla segnalazione di una banca del centro cittadino: il personale dell’istituto, insospettito da un movimento di denaro anomalo, ha bloccato un bonifico permettendo l’intervento degli agenti delle Volanti. Dai primi accertamenti è emerso che la somma era il provento di una truffa del “finto Carabiniere” messa a segno ai danni di una vittima nel Nord Italia.

Le raccomandazioni

La Questura di Salerno ricorda a tutti i cittadini che nessun operatore di Polizia o Forze dell’Ordine richiede mai denaro, né di persona né telefonicamente. In caso di chiamate sospette o richieste di denaro, interrompete immediatamente il contatto e contattate il numero unico di emergenza 112. La collaborazione tra cittadini, istituti bancari e forze di polizia è fondamentale per prevenire e contrastare le truffe.