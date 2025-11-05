Salerno, trovati con hashish, cocaina e crack: arrestati due fratelli

I due trovati anche in possesso di quasi quattromila euro, un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente

Droga Salerno

Il 4 novembre, a Salerno, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” due fratelli B.B. e I.B.

Trovati con droga, l’arresto

I due, a seguito di perquisizione, sono stati trovati nella disponibilità di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso di circa 3,5 kg, cocaina, per un peso di circa 200 grammi, crack, per un peso di circa 50 grammi.

Inoltre avevano la somma in contanti di euro 3.740,00, verosimilmente provento dell’attività illecita, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Di qui l’arresto da parte dei militari salernitani.

