Salerno, tentato furto in centro: fermato cittadino georgiano

Il 9 ottobre scorso, un equipaggio della Polizia di Stato della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale è intervenuto in un negozio del centro cittadino di Salerno.
I fatti
Su segnalazione della Sala Operativa, e ha fermato un cittadino di origini georgiane, ritenuto responsabile del furto di un giubbotto.
Il soggetto, accompagnato negli uffici della Questura, è risultato clandestino sul territorio nazionale, con precedenti per reati contro il patrimonio. È stato dunque denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato.
Trasferito al centro rimpatri
Al termine degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Immigrazione, lo straniero è stato accompagnato al Centro per i Rimpatri (C.P.R.) di Palazzo San Gervasio, a Potenza.