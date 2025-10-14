Salerno, tentato furto in centro: fermato cittadino georgiano

Al termine degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Immigrazione, lo straniero è stato accompagnato al Centro per i Rimpatri (C.P.R.) di Palazzo San Gervasio, a Potenza

A cura di Comunicato Stampa
Polizia

Il 9 ottobre scorso, un equipaggio della Polizia di Stato della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale è intervenuto in un negozio del centro cittadino di Salerno.

I fatti

Su segnalazione della Sala Operativa, e ha fermato un cittadino di origini georgiane, ritenuto responsabile del furto di un giubbotto.

Il soggetto, accompagnato negli uffici della Questura, è risultato clandestino sul territorio nazionale, con precedenti per reati contro il patrimonio. È stato dunque denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato.

Leggi anche:

Salerno, deteneva pistola illegale: arrestato

Trasferito al centro rimpatri

Al termine degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Immigrazione, lo straniero è stato accompagnato al Centro per i Rimpatri (C.P.R.) di Palazzo San Gervasio, a Potenza.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Montecorice-Perdifumo, lavori fermi al palo sulla SP94: a InfoCilento parla il sindaco Flavio Meola

I lavori sono fermi al palo, creando notevoli disservizi alla comunità che…

Emanuele Capuozzo

Eccellenza, la Polisportiva Santa Maria puntella l’attacco: firma il giovane Capuozzo

Prova a rafforzarsi la Polisportiva Santa Maria con la firma di un…

Punto Nascita Immacolata di Sapri: riaprono le porte della sala parto, 4 i bambini nati

"Le nascite di oggi testimoniano che questo piccolo Punto Nascite ha un…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.