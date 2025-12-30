Salerno, tentata truffa agli anziani: finti carabinieri provano ad ingannare una donna

Nella giornata di ieri, a Salerno, si è registrato un episodio di tentata truffa ad anziani. Il modus operandi è consistito in una telefonata fatta ad una signora da presunti carabinieri che le annunciavano che da lì a poco si sarebbero presentati presso la sua abitazione per condurla in caserma.

La telefonata sospetta e l’intervento del nipote

La signora, fortunatamente, ha avvertito il nipote il quale, a sua volta, ha allertato il “numero unico di emergenza 112” per segnalare l’accaduto. Gli addetti alla Sala operativa hanno così potuto contattare l’anziana per rassicurala inattesa del pronto intervento dei poliziotti della Squadra Mobile che si sono trattenuti presso la casa della donna nell’eventuale attesa dei truffatori che, tuttavia, non si sono presentati.

La campagna informativa della Questura contro le truffe agli anziani

La Questura di Salerno, attenta a questa tipologia di reato perpetrato ai danni di persone spesso sole, ammalate e indifese, ha, da tempo, avviato una campagna di informazione e sollecita un’immediata segnalazione al “numero unico di emergenza 112” di ogni situazione di questo tipo, per evitare che malintenzionati possano confondere e truffare vittime vulnerabili e consentire un tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Il Questore di Salerno invita a diffidare da anomale richieste telefoniche e ricorda a tutti che “i rappresentanti delle forze dell’ordine e di altre autorità istituzionali non contattano mai telefonicamente i cittadini per annunciare l’arrivo di proprio personale presso le abitazioni private”.