Salerno, sventato suicidio dalla Polizia di Stato: salvata una 55enne

Un intervento tempestivo e determinante quello portato a termine nella giornata di ieri, 4 dicembre 2025, dagli agenti della Polizia di Stato a Salerno. Gli operatori della Squadra Volante della locale Questura sono riusciti a scongiurare una tragedia familiare, salvando la vita a una donna che aveva manifestato chiare intenzioni autolesionistiche.

La segnalazione al numero unico di emergenza

L’allarme è scattato in seguito a una richiesta di aiuto pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112. A contattare i soccorsi è stata la madre della donna, la quale riferiva, con evidente preoccupazione, che la figlia si era barricata all’interno del bagno della propria abitazione. La donna, una 55enne separata e madre di due figli, si era chiusa nella stanza armata di un coltello, minacciando di compiere un gesto estremo.

L’arrivo della volante e il salvataggio

Giunti rapidamente sul luogo della segnalazione, gli agenti hanno immediatamente valutato la criticità dello scenario e provveduto a mettere in sicurezza l’area. Con prontezza operativa, i poliziotti sono riusciti ad aprire la porta del bagno, trovandosi di fronte alla 55enne che impugnava un coltello da cucina.

Grazie alla professionalità dell’intervento, gli operatori hanno disarmato la donna, mettendola in sicurezza prima che la situazione potesse degenerare irreparabilmente. Al momento dell’irruzione, tuttavia, la signora si era già procurata un’autolesione al braccio sinistro.

L’affidamento ai sanitari

Una volta scongiurato il pericolo immediato, la donna è stata subito affidata alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto a supporto delle forze dell’ordine. I medici hanno prestato le prime cure necessarie per la ferita riportata e hanno successivamente provveduto al trasferimento della paziente presso una struttura sanitaria idonea per l’assistenza del caso. L’operazione, condotta con coordinazione e rapidità, ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi, ribadendo il ruolo centrale della Polizia nella tutela dell’incolumità dei cittadini.