Salerno, spacciavano droga sul Lungomare: nei guai due extracomunitari

Nel quadro delle azioni tese ad un generale rafforzamento delle azioni di contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di stupefacenti, predisposte dal Questore di Salerno nelle aree maggiormente interessate dall’affluenza di cittadini e turisti e, per tale ragione, particolarmente sensibili per i menzionati fenomeni criminali, la Polizia di Stato, nel pomeriggio del 14 maggio, attraverso investigatori della Squadra Mobile, all’esito di un mirato servizio effettuato sul Lungomare Trieste a Salerno, traeva in arresto, poiché responsabili in concorso tra loro del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, due cittadini extracomunitari, di cui un maliano, maggiorenne, con precedenti specifici e irregolare sul territorio nazionale e un guineano, minorenne, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.

I fatti

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, gli stessi sarebbero stati individuati nel mentre cedevano dell’hashish a un terzo acquirente. All’esito della perquisizione effettuata nell’immediatezza, i due giovani venivano trovati in possesso della somma contante di euro 180,00, suddivisi in banconote di vario taglio e di vari pezzi di hashish, per un peso di circa 120 grammi.

Nei prossimi giorni proseguiranno le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità da parte della Polizia di Stato al fine di assicurare la tranquillità pubblica.