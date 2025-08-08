Salerno: rissa in Largo Campo, un ferito grave e due fermi

Una rissa è esplosa nella notte tra mercoledì e giovedì a Largo Campo, nel cuore del centro storico di Salerno. Protagonisti dell’episodio sono stati tre uomini di origine straniera. La violenta lite ha portato al ferimento di uno di loro, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona”. Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti prontamente, hanno fermato gli altri due soggetti coinvolti.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe degenerata rapidamente per motivi che restano da accertare. Il ferito è stato colpito con violenza, e alcune testimonianze riferiscono dell’uso di bottiglie di vetro. Ha riportato profonde lesioni da taglio e fratture al volto, e si trova attualmente ricoverato in osservazione. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica della lite. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i due presunti aggressori sono stati identificati e condotti in Questura.

Allarme sicurezza tra i residenti

L’episodio ha riacceso l’allarme sicurezza tra i residenti del centro storico, in particolare nell’area di Largo Campo, nota per la sua vivace vita notturna.

I cittadini hanno espresso la loro preoccupazione e hanno avanzato numerose richieste di intervento, invocando maggiori controlli e una presenza costante delle forze dell’ordine per prevenire simili episodi. Le indagini della polizia sono tuttora in corso per far luce sull’accaduto.