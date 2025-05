Salerno: presentato il progetto “Mani tese verso il futuro”

Salerno da sempre si conferma città dell’accoglienza. E’ questa consapevolezza che dà il primo impulso all’idea progettuale sviluppata a dieci anni dal primo sbarco degli immigrati nella nostra città. Dalle iniziative programmate dall’Assessore alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili, Paola de Roberto si sviluppano le attività promosse dai Club Rotary, Inner Wheel, Rotaract, Interact e dal liceo classico “T. Tasso” di Salerno. La responsabile del Progetto è Marianna Bortone Blasi; coordinatrice del Progetto, Anna Gallo.

Il 12 dicembre scorso, il programma è stato presentato alla Stazione Marittima da due giovani interactiani, Luigi Maria Cioffi e Maria Rosa Lambiase. Il giorno seguente, a Palazzo Genovesi, si è tenuto un incontro-dibattito, moderato dal giornalista Eduardo Scotti, con l’assessore Paola de Roberto, i volontari e i responsabili dell’accoglienza agli immigrati. Tante le toccanti testimonianze di chi ha vissuto in prima persona il fenomeno migratorio e di chi ha effettuato le operazioni di salvataggio. In questi ricordi, raccontati tra le lacrime, c’è l’abbraccio e l’umanità della Città dove sperano di trovare persone pronte ad accoglierli ed amarli.

Il programma

Queste le iniziative del progetto “Mani tese verso il futuro” che sono state già portate a termine e quelle in programma fino al prossimo mese di giugno:

4 aprile, al liceo “T. Tasso”, partecipazione alle iniziative promosse per “La notte nazionale dei Licei”.

6 aprile, passeggiata nel centro storico di Salerno. Visita al Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, con il direttore Enrico Indelli, e al Complesso Archeologico di San Pietro a Corte.

18 aprile, tenuta Cioffi, tornei di volley e calcetto.

16 maggio, al Teatro delle Arti, laboratorio di Teatro Classico “Le trachinie di Sofocle”. Coordinatrice, Mariella Capozzolo e Stella Ascolese. Regista, Pasquale De Cristofaro.

“Didone free”, direttore, Romeo Mario Pepe. Coordinatrice, Ester Cafarelli.

25 maggio, escursione a Paestum. Le guide sono i ragazzi dell’Interact e alunni del Liceo “T. Tasso”.

8 giugno, escursione a Cetara. Gita in barca.

Le dichiarazioni

“Accogliere, integrare – spiegano gli organizzatori – è una missione. Papa Francesco, in occasione della Giornata del Migrante e del Rifugiato, ci spronava con queste parole: “L’incontro con migrante, come ogni fratello o sorella che tiene bisogno, è un incontro con Cristo”. Ed ancora cita il Vangelo di San Matteo, capitolo 25, versetto 40, “Tutto quello che avete fatto ad uno solo di questi fratelli più piccoli li avete fatto a me”. L’educazione al rispetto e alla conoscenza dell’altro è il pilastro della convivenza civile. Si è diversi per lingue, tradizioni, aspetto ma tutti uguali perché esseri umani. “Studiare assieme, pregare assieme, giocare assieme sono modi per creare quel senso di appartenenza che è poi il segreto per rispettare la propria casa, la propria strada, il proprio quartiere”, come ha affermato il cardinale Delfini. Così è possibile vivere in pace”.