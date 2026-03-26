Attualità

Salerno, più controlli in vista delle festività pasquali: incontro in Prefettura

Un incontro a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti degli enti locali, al fine di analizzare le possibili criticità e individuate le misure operative per garantire un presidio costante dei punti considerati strategici

Federica Inverso

Più controlli in vista delle vacanze di Pasqua, predisposto il piano che mira a garantire a cittadini e visitatori sicurezza e tranquillità. Si è tenuta ieri mattina una riunione del comitato straordinario per la sicurezza e l’ordine pubblico presso la Prefettura di Salerno.

L’incontro in Prefettura

Un incontro a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti degli enti locali, al fine di analizzare le possibili criticità e individuate le misure operative per garantire un presidio costante dei punti considerati strategici, dei punti di accesso alla città e i luoghi di maggior affluenza. L’attenzione è rivolta non solo alle imminenti festività pasquali ma anche ai prossimi ponti.

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