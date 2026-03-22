Salerno, ordigno bellico rinvenuto a Torrione

Traffico in tilt questa mattina a Salerno a seguito del ritrovamento di un ordigno bellico, di piccole dimensioni, sulla spiaggia di lungomare Tafuri, altezza Torrione. L’allarme è scattato intorno alle 12, rendendo necessaria la chiusura del tratto compreso tra l’ex ostello della Gioventù e i Giardini di Asia.

Verifiche in corso

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un proiettile d’artiglieria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per gestire la viabilità, insieme ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Salerno e agli artificieri dei carabinieri del comando provinciale.

L’ordigno sarebbe stato trovato su un muretto nei pressi dell’arenile. Resta da chiarire se sia stato recuperato da qualcuno in spiaggia e poi lasciato in quel punto oppure se sia stato abbandonato lì.