Salerno, minacce e molestie per evitare lo sgombero: misura cautelare per il direttore di un hotel

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione, in data odierna, ad un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto indagato per atti persecutori e minacce aggravate.

L’operazione

Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, su delega della Procura di Repubblica, hanno riguardato alcuni episodi, verificatisi a margine di una procedura esecutiva immobiliare, relativa ad un fabbricato ove insiste una struttura alberghiera di cui l’indagato è direttore, con conseguente intimazione all’attuale occupante di liberarlo entro la fine del mese di luglio.

Il provvedimento

In particolare, l’indagato, al fine di ottenere una proroga per la gestione dell’albergo, si sarebbe reso responsabile di reiterate minacce e molestie, prima in danno dell’avvocato dei due soggetti aggiudicatari della struttura e, successivamente, di quest’ultimi.