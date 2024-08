Salerno: il comandante interregionale Carabinieri “Ogaden” Marco Minicucci visita il comando provinciale

Nella mattinata odierna, il Gen. C.A. Marco Minicucci, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, con sede a Napoli, ha fatto visita al Comando Provinciale di Salerno dove è stato ricevuto dal Comandante, Col. Filippo Melchiorre, e da una rappresentanza di tutti i Reparti Territoriali e dei Comparti di specialità dell’Arma presenti nella provincia, nonché da una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Associazione Forestali di Salerno.

Il generale Minicucci

Nella circostanza, il Generale Minicucci ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l’impegno profuso nella quotidiana attività di controllo del territorio, di contrasto a ogni forma di criminalità comune e organizzata e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, richiamando i valori del servizio e del sacrificio che devono sempre animare l’azione di ogni Carabiniere. Si è quindi soffermato sulla vicinanza dell’Arma alla popolazione, sull’importanza della presenza rassicurante sul territorio, lodando gli sforzi di tutti i militari, in particolare di quelli che operano nelle Stazioni Carabinieri, che con abnegazione si pongono quotidianamente al servizio dei cittadini costituendone insostituibile punto di riferimento.

Prima di iniziare la sua visita, il Generale Minicucci ha incontrato presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, il Prefetto, Dott. Francesco Esposito, con cui ha discusso i principali temi dell’ordine e sicurezza pubblica che riguardano la Provincia, ove spesso l’Arma è l’unico presidio delle Forze di polizia presente. Successivamente, alla sede del Comando Provinciale, l’Alto Ufficiale ha ricevuto l’Avvocato Generale facente funzioni presso la Corte di Appello di Salerno, Dott. Elia Taddeo, il Procuratore e il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Salerno, Dott. Giuseppe Borrelli e Luigi Alberto Cannavele, il Presidente del Tribunale e il Procuratore per i Minorenni di Salerno, Dott. Piero Avallone e Dott.ssa Patrizia Imperato. L’incontro con i Vertici degli Uffici Giudiziari salernitani, svoltosi in un clima aperto e disteso, è stato la propizia occasione per fare il punto sull’andamento delle più significative attività condotte dall’Arma nell’ambito del Distretto