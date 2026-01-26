Salerno, ieri convegno per il “Si” al Referendum

Il Comitato Salerno Insieme ringrazia Francesca Scopelliti, i Radicali e tutti i cittadini che ieri sera hanno riempito la sala per il convegno dedicato al Sì alla separazione delle carriere nella magistratura. Una partecipazione ampia, attenta e determinata che conferma come anche a Salerno sia maturata una domanda forte di riforma, trasparenza e garanzie.

Il Presidente Cristiano Pontillo sottolinea come l’iniziativa abbia rappresentato non solo un momento di approfondimento, ma un vero atto di cittadinanza attiva:

«La presenza di Francesca Scopelliti, la lucidità dei relatori e il contributo dei Radicali – che da decenni portano avanti questa battaglia con coerenza e coraggio – hanno dato voce a un’esigenza che non può più essere ignorata. La giustizia è un pilastro della democrazia: se non funziona, si incrina la fiducia dei cittadini. E ieri Salerno ha dimostrato di voler essere protagonista del cambiamento».

Pontillo richiama l’importanza di un impegno collettivo e continuo:

«Non è una battaglia di partito, ma di civiltà. È una scelta che riguarda tutti: professionisti, famiglie, giovani, imprese. Ringrazio chi è intervenuto e chi sta contribuendo a diffondere consapevolezza. Ora dobbiamo trasformare questa energia in partecipazione concreta, perché una riforma così importante ha bisogno di una cittadinanza informata e determinata».

Il Comitato Salerno Insieme annuncia nuove iniziative, incontri e momenti di confronto nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ampliare il dibattito e coinvolgere sempre più cittadini, associazioni e realtà del territorio.

«La democrazia vive quando le persone si muovono, si informano, si espongono. Ieri Salerno lo ha fatto. Continuiamo così» conclude Pontillo.