Salerno, ieri convegno per il “Si” al Referendum

Pontillo: “Grazie a Francesca Scopelliti, ai Radicali e a una città che vuole scegliere. Ora avanti, con coraggio, per una giustizia più giusta”

Comunicato Stampa
Salerno Insieme

Il Comitato Salerno Insieme ringrazia Francesca Scopelliti, i Radicali e tutti i cittadini che ieri sera hanno riempito la sala per il convegno dedicato al Sì alla separazione delle carriere nella magistratura. Una partecipazione ampia, attenta e determinata che conferma come anche a Salerno sia maturata una domanda forte di riforma, trasparenza e garanzie.

Il commento del presidente

Il Presidente Cristiano Pontillo sottolinea come l’iniziativa abbia rappresentato non solo un momento di approfondimento, ma un vero atto di cittadinanza attiva:
«La presenza di Francesca Scopelliti, la lucidità dei relatori e il contributo dei Radicali – che da decenni portano avanti questa battaglia con coerenza e coraggio – hanno dato voce a un’esigenza che non può più essere ignorata. La giustizia è un pilastro della democrazia: se non funziona, si incrina la fiducia dei cittadini. E ieri Salerno ha dimostrato di voler essere protagonista del cambiamento».

Pontillo richiama l’importanza di un impegno collettivo e continuo:
«Non è una battaglia di partito, ma di civiltà. È una scelta che riguarda tutti: professionisti, famiglie, giovani, imprese. Ringrazio chi è intervenuto e chi sta contribuendo a diffondere consapevolezza. Ora dobbiamo trasformare questa energia in partecipazione concreta, perché una riforma così importante ha bisogno di una cittadinanza informata e determinata».

Leggi anche:

Agropoli, nasce Comitato “SI-SA”, aderente alla rete nazionale per la riforma della giustizia

Il Comitato Salerno Insieme annuncia nuove iniziative, incontri e momenti di confronto nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ampliare il dibattito e coinvolgere sempre più cittadini, associazioni e realtà del territorio.

«La democrazia vive quando le persone si muovono, si informano, si espongono. Ieri Salerno lo ha fatto. Continuiamo così» conclude Pontillo.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Freddo a scuola Istituto Piranesi, gli studenti sollecitano interventi: aule fredde e criticità strutturali a Matinella
Articolo Successivo Polizia Municipale Vigili Minacce via PEC dopo una multa per parcheggio disabili: denunciato 35enne a Campagna
Nessun commento