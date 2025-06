Salerno, furto in abitazione: un arresto

Nella mattina del 25 giugno, personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto napoletano, cui è stato contestato il reato di furto aggravato in concorso in abitazione.

Il caso

Il soggetto sottoposto a misura cautelare, unitamente ad altri due soggetti già arrestati in flagranza, si era introdotto all’interno di un’abitazione sita in via Donato Somma, mediante effrazione della porta d’ingresso, e si era impossessato di vari monili ed orologi. Nella circostanza, gli operatori della Squadra Mobile riuscivano a trarre in arresto in flagranza di reato i due complici, recuperando la refurtiva e rinvenendo attrezzi atti allo scasso (in particolare delle “chiavi bulgare”, spesso utilizzate per commettere tali tipi di reato, abilmente nascoste all’interno dell’autovettura utilizzata dagli indagati), mentre il terzo autore, successivamente identificato nel soggetto oggi sottoposto a misura cautelare, riusciva a darsi alla fuga.

I successivi approfondimenti investigativi svolti dalla Squadra Mobile, condotti anche mediante attività tecniche, hanno consentito di supportare ulteriormente il quadro probatorio nei confronti del medesimo soggetto.