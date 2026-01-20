Salerno, forzano un’auto e tentano la fuga: arrestati

In data 17 gennaio u.s., personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di M.M e G.G. per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La ricostruzione

Gli stessi sarebbero stati sorpresi nel mentre tentavano, in una via del centro cittadino, di asportare un’autovettura, della quale avevano già provveduto a forzare una portiera. Gli indagati, alla vista degli agenti, opponevano resistenza nel tentativo di guadagnarsi la fuga. A seguito della perquisizione gli stessi venivano individuati in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.