Salerno celebra la solidarietà: premiati 20 cittadini

A cura di Federica Inverso

Salerno celebra la solidarietà e l’impegno civile con la seconda edizione del Premio Solidarietà, un riconoscimento promosso dalla Commissione Politiche Sociali in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune.

Il premio

Un premio dedicato a cittadini che si sono distinti per altruismo, attenzione verso le fasce più fragili e impegno quotidiano a favore della comunità. Quest’anno sono stati venti i cittadini premiati. E sono stati proprio gli altri cittadini a promuoverli.

I premiati, infatti, stati scelti attraverso una proposta popolare: a farli avanzare sono state altre persone che, riconoscendo in loro un impegno meritevole, hanno suggerito il loro nome. Successivamente, una commissione ha esaminato le candidature, verificando che fossero rispettati i “parametri” per l’assegnazione del riconoscimento.

Un’iniziativa che conferma l’attenzione della città ai valori dell’inclusione, della cura e della partecipazione sociale.

