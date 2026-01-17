Salerno attende il commissario. Polemiche delle minoranze dopo le dimissioni di Napoli

Sta provocando un’ondata di polemiche nel centro-destra la notizia delle dimissioni di Vincenzo Napoli da Sindaco di Salerno. Con le dimissioni decadrà anche dalla carica di presidente della Provincia, che sarà guidata dal vicepresidente Giovanni Guzzo fino alle prossime elezioni.

La polemiche

I primi ad esprimere rabbia e indignazione sono stati i parlamentari di Fratelli d’Italia. “Si gioca con le Istituzioni come se fossero il salotto di casa”, le parole del senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone. Non c’è nessuna motivazione decente fornita dal Sindaco Napoli per questa decisione. Siamo tornati al tempo di Celestino V e Bonifacio VIII”, ha aggiunto.

Polemiche in seno al consiglio provinciale

Gli esponenti del partito di Giorgia Meloni, Antonio Somma e Modesto Del Mastro, hanno parlato dell’ultimo consiglio provinciale presieduto da Napoli come un qualcosa di surreale. Duro anche il consigliere di Forza Italia e sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti che invoca l’intervento del Ministero dell’Interno.