Salerno, allagamento alla sede ITL: la FP CGIL chiede un intervento urgente delle istituzioni per garantire sicurezza

Le ingenti piogge delle ultime ore hanno fatto registrare l’ennesimo episodio critico presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, in Corso Vittorio Emanuele. Al quarto piano della struttura si è verificato un grave allagamento che ha interessato diverse stanze, rendendo gli uffici e le aree di utenza colpite totalmente inutilizzabili. Il deterioramento del tetto, compromesso da infiltrazioni persistenti, ha causato la caduta di intonaci e messo a serio rischio la documentazione contenuta nei locali. Di fronte all’evidente precarietà e per tutelare l’incolumità dei dipendenti, l’Amministrazione è stata costretta a sgomberare immediatamente le stanze colpite.

Le richieste della FP CGIL

In questo scenario emergenziale, si evidenzia l’importante e costante impegno profuso dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e dalla Direzione Interregionale del Lavoro Sud, che insieme alla direzione territoriale stanno lavorando incessantemente per trovare soluzioni concrete e strutturali. La FP CGIL Salerno esprime pieno e convinto sostegno all’azione del Direttore dell’ITL di Salerno, il Dott. Amalfitano, il quale, sin dal suo insediamento, ha posto l’individuazione di una nuova sede come la priorità assoluta e improrogabile del suo mandato, dimostrando una volontà decisa nel voler risolvere un’agonia logistica che si trascina da troppo tempo.

“Siamo di fronte a una situazione insostenibile che richiede un intervento autorevole delle istituzioni,” dichiara Antonio Capezzuto, Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil Salerno. “Bisogna agire subito: i crolli parziali dei soffitti verificatisi negli ultimi mesi, in aggiunta all’allagamento accaduto ieri, sono segnali gravissimi che solo per pura fatalità non hanno causato danni fisici. Non possiamo permetterci di attendere l’irreparabile. È evidente che il solo impegno dei vertici dell’Ispettorato non può bastare senza una reale cooperazione del territorio.”

“Le istituzioni intervengano”

Capezzuto conclude con un appello rivolto alla massima autorità di governo sul territorio: “Riconoscendo l’alto ruolo di garanzia e l’autorevolezza della Prefettura di Salerno, questa organizzazione sindacale confida pienamente nell’intervento del Prefetto affinché possa farsi promotore di una soluzione condivisa e attivarsi per convocare con urgenza un tavolo istituzionale che veda protagonisti l’INL, il Comune, la Provincia e il Demanio.

È necessario agire mettendo insieme al tavolo tutti gli attori istituzionali per indicare e individuare le migliori soluzioni possibili per l’individuazione di una nuova sede, a garanzia dell’operatività dell’Ente e a tutela degli operatori e dell’utenza. Risulta imprescindibile valorizzare l’importanza strategica dell’Ispettorato del Lavoro per il nostro territorio, come dimostrato dai numerosi e cruciali interventi effettuati anche in questi ultimi giorni a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un Ente che opera quotidianamente per garantire la legalità e la vita stessa dei lavoratori non può essere lasciato in queste condizioni: le istituzioni locali devono collaborare per individuare una sede dignitosa e sicura. La salute e la dignità di chi opera per lo Stato devono tornare a essere la priorità assoluta nell’agenda politica locale.”