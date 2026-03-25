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Salerno: al via i lavori di riqualificazione della piscina comunale “Simone Vitale”

I lavori, per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro, sono stati resi possibili anche grazie al cofinanziamento comunale di 400mila euro, necessario per accedere alle risorse dell'avviso pubblico "Sport e Periferie 2004"

Federica Inverso

Un intervento fortemente atteso che vede da oggi, finalmente, l’avvio dei lavori. Al via la ristrutturazione funzionale attraverso riqualificazione e miglioramento energetico della piscina comunale “Simone Vitale” a Salerno. Una “giornata importante per lo sport salernitano”, come sottolineato da Rino Avella, già presidente della commissione sport del comune, che ritroverà, si spera presto, un impianto fondamentale per nuoto e pallanuoto.

Gli interventi

I lavori, per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro, sono stati resi possibili anche grazie al cofinanziamento comunale di 400mila euro, necessario per accedere alle risorse dell’avviso pubblico “Sport e Periferie 2004” promosso dal Dipartimento per lo Sport. Ad aprire il cantiere e dare il via alla sostituzione della membrana di copertura per la piscina, alla presenza del Direttore dei lavori ed il progettista Sergio Landi, è stata l’impresa V.N. Costruzioni di Pontecagnano.

“La ristrutturazione della piscina Vitale è un obiettivo raggiunto. La costruzione di un vero e proprio “Stadio del Nuoto” sarà l’obiettivo da raggiungere nella prossima consiliatura”, il commento di Avella.

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