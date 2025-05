Salerno, 40esimo sbarco: arrivati 252 migranti a bordo della nave ONG Solidaire

È approdata questa mattina al Molo Manfredi di Salerno la nave umanitaria Solidaire, battente bandiera tedesca, con a bordo 252 migranti. Si tratta del 40° sbarco registrato nel porto cittadino.

Lo sbarco

L’accoglienza si è attivata sin dalle prime ore del giorno. Le operazioni si sono svolte secondo un piano definito ieri durante una riunione tecnica convocata in Prefettura, che ha visto la partecipazione di forze dell’ordine, Capitaneria di porto, personale sanitario, Protezione civile, Comune di Salerno e organizzazioni umanitarie.

Tra le persone sbarcate, si segnala un numero particolarmente elevato di minori ben 84. In totale, i minori sono 98, mentre gli adulti sono 154, suddivisi in 127 uomini e 27 donne. I migranti provengono da diversi Paesi dell’Africa e del Medio Oriente. Le attività di prima assistenza e smistamento verso i centri di accoglienza proseguiranno per l’intera giornata.