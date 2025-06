Salernitana Women: si chiude con una vittoria a Brindisi

Si chiude in Puglia la stagione della Salernitana Women che al Fanuzzi affrontava il Nitor Brindisi. Termina 2-1 per le granata la sfida con reti nella ripresa di Cozzolino e De Lucia a replicare all’inziale vantaggio locale.

La Salernitana parte meglio prendendo il predominio del gioco ma al 7’ Pascale deve uscire dai pali per evitare guai peggiori su una ripartenza della Nitor. Sul fronte opposto, invece, Macchia al 12’ è attenta in uscita alta ad anticipare le avanti granata che si rivedono al 17’ con D’Aura anticipata su un cross proveniente dalla destra mentre Colonnese non inquadra la porta al 22’. Le ospiti tengono bene il campo e con Olivieri chiamano ancora in causa Macchia al 33’, con un tiro bloccato da calcio piazzato dai 25 metri, e al 41’, su un pallonetto smanacciato dall’estremo difensore. Dopo 3’ di recupero si torna così negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

Nella ripresa occasione al 2’ per Olivieri mentre al 5’ girata aerea di Apicella da calcio piazzato. A passare è però la Nitor che al 7’ trovano l’angolo giusto dai 20 metri con la botta di Abatangelo che sorprende Pascale. La Salernitana risponde con la girata larga di Colonnese ed il colpo di testa centrale di Tulimieri che viene murata dalla difesa avversaria poco dopo. Il pari arriva al 16’ quando Cozzolino svetta con i tempi giusti girando sul secondo palo un pallone battuto da calcio d’angolo. La gara scivola così sino al 38’ quando De Lucia taglia bene sul lato sinistro indirizzando con un diagonale preciso il pallone del 2-1 che resiste sino al 7’ di recupero quando arriva il triplice fischio finale.